Waterpolitie bekeurt pleziervaarders

De waterpolitie heeft afgelopen weekeinde weer meerdere boetes uitgedeeld. Het gaat om negen bekeuringen voor pleziervaarders in de omgeving van Drachten, Burgum en Earnewâld. Vier keer was er sprake van een snelheidsovertreding, twee bestuurders konden geen vaarbewijs laten zien, tweemaal was er geen reddingsvest aan boord en bij één snelle motorboot ontbrak de registratie.

Ook in de omgeving van Leeuwarden, Eastermar en Jirnsum was de waterpolitie actief. Daar werden met name mensen beboet voor te hard varen.