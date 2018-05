Publiekshal gemeentehuis Ooststellingwerf moet zorgen voor verbinding

De publiekshal heeft een interactieve vloer gekregen, waar je bijvoorbeeld kunt voetballen met een interactieve bal. De hal heeft kunstdaglicht en vernieuwde balies en daardoor een nieuwe uitstraling gekregen. De green wall is een biologische, duurzame plantenmuur. "We wilden wat meer privacy regelen voor onze inwoners en we willen iets laten zien dat past bij Ooststellingwerf", vertelt wethouder Marcel Bos.