Recensie: Ontwakend Landschap: een expeditie in de Friese natuur

Onder het genot van het mooie landschap en het geluid van kwakende kikkers lopen we in eigen tempo achter elkaar aan richting ons kampement. Het is momenteel broedseizoen, waardoor de natuur niet teveel gestoord moet worden met onze aanwezigheid. Er is daarom gekozen om de nacht op een natuurcamping door te brengen, in plaats van middenin de natuur een tentje op te zetten. Als we aankomen heeft de zon plaatsgemaakt voor een net-niet-volle maan. Iedereen kiest een tentje uit, dat voorzien is van een luchtbed, kussen en fleecedekentje en neemt nog een lokaal drankje voor het slapen gaan. Tegen middernacht gaat dan echt het avontuur beginnen. Het is heerlijk om tijdens de geluiden van de nacht in slaap te vallen. Een zwoele mei-nacht, waar om half vijf op een bijzondere manier een einde aan komt...