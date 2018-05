Remmelt Eldering wordt coach van de Canadese schaatsvrouwen

Op de Winterspelen in Zuid-Korea hebben de Canadese vrouwen teleurstellend gepresteerd. Met een zesde plaats als beste resultaat op de middellange afstanden. "Het was niet goed genoeg en over vier jaar wil Canada meedoen met de wereldtop", aldus Eldering. "En daar ben ik verantwoordelijk voor!" Eldering is de opvolger van bondscoach Marcel Lacrois.