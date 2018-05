Grootste deel Friezen heeft vertrouwen in instanties en elkaar

In 2017 had 62 procent van de Nederlanders vertrouwen in de medemens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers in het zuidoosten van Fryslân komen overeen met de landelijke cijfers, in het noorden en zuidwesten van Fryslân ligt het vertrouwen zelfs nog iets hoger.

Het CBS heeft ook het vertrouwen van Friezen in instanties onderzocht en ook dat blijkt groot te zijn. Het gaat dan onder andere om het vertrouwen in de politiek, in ambtenaren, banken en grote bedrijven. Het vertrouwen in politieagenten en rechters is daarbij het grootst, in kerken het kleinst.

In Oost-Groningen is het vertrouwen in de medemens en in instanties het kleinst. Ook delen van Limburg scoren laag.