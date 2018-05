'Fryske Frucht Appeltsje' voor Johannes van der Wal

Johannes van der Wal uit Burgum is de winnaar van het tweede 'Fryske Frucht Appeltsje'. Het 'Fryske Frucht Appeltsje' is een beloning voor mensen die zich het afgelopen jaar op een positieve manier voor de bekendheid van de Fryske Frucht hebben ingezet en hiermee ook van invloed op het toerisme in de Friese Wouden zijn geweest.