Het KNMI waarschuwt mensen voor stevige onweersbuien en forse plaatselijke regenbuien, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Lokaal is er kans op hagelbuien met hagelstenen met een doorsnede van maar liefst twee centimeter. Tevens kunnen er windstoten tot zestig kilometer per uur voorkomen. De buien zullen zondagavond later op de avond weer verdwijnen.