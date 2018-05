Kramer roept boeren en consument op om biodiversiteit te omarmen

Om de weidevogels te redden, moet de landbouw structureel veranderen. Maar het lot van de kievit en de grutto ligt niet alleen in handen van de boeren, maar ook in die van ons. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer in reactie op de zorgwekkende resultaten van de weidevogeltelling.

Dit weekeinde werd bekend dat er dit jaar een vijfde minder meldingen van de kievit waren ten opzichte van vorig jaar. Ook met de grutto gaat het slecht. Dit jaar werden er twintig procent minder grutto's geteld dan vorig jaar. Er moet dus iets veranderen. Johannes Kramer roept de boeren op om voortaan beter om de weidevogels te passen, maar volgens de gedeputeerde is het ook een verantwoordelijkheid voor de consument, die bereid moet zijn om meer te betalen voor biodiversiteit.