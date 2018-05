Partuur Johan van der Meulen wint in Menaam

De Gouden Willempartij in Menaam is zondag door Johan van der Meulen, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra gewonnen. Ze wonnen in de finale met 5-1 6-2 van het partuur van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong. De kleine premie was voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.