Oom Sibbele woonde en werkte bij de Papoea's

Ida Hylkema zocht haar oom in 1991 op, en heeft nu een boek over hem geschreven. Het boek is geïllustreerd met foto's van Sibbele die aan het werk is met en tussen de Papoea's. Ida Hylkema (1965) is freelance journalist en schrijver. Ze woont in It Heidenskip en schrijft vooral over de agrarische sector en over plattelandsontwikkeling.