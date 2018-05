Een wielrenner is zondagochtend gewond geraakt bij een botsing op de Lauwers in Drachten. Een automobilist wilde vanuit de Slinge de Lauwers opdraaien en zag daarbij mogelijk de fietser over het hoofd. Het slachtoffer belandde op het harde asfalt. De fietser is door het ambulancepersoneel nagekeken, en volgens getuigen daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.