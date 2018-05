Familie blij met rehabilitatie Sjouke de Zee

Wokke de Zee komt uit Aldeboarn en trouwde met de kleinzoon van Sjouke de Zee. "Als hij nu had geleefd, was hij een bekende Nederlander geweest. Daar ben ik zeker van". Wokke heeft zich verdiept in het leven van de grootvader van haar man. Vooral in de vrouwen die hij beschreef, in zijn boeken over martelaressen. "Ik vond het erg interessant, maar het was wel moeilijk om de boeken te lezen". De Zee schreef natuurlijk in het oud Fries, bovendien waren het handgeschreven boeken. Het handschrift was niet altijd even makkelijk te ontcijferen.