Op de Nieuwstad in Leeuwarden heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een man van 30 jaar uit de stad aangehouden. Hij werd via cameratoezicht herkend als een persoon die nog DNA moest afstaan. De Leeuwarder gaf een valse naam op en kon zich niet legitimeren. Daar kreeg hij een boete voor. Ook bleek dat hij nog 77 dagen in de gevangenis moest doorbrengen. Deze celstraf is meteen ingegaan.