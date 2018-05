Julius moest 14km voor Elfstedenfinish opgeven: "Het was klaar"

Ultraloper Julius van der Werf uit Leeuwarden moest vorige week op 14 kilometer voor de finish van de Elfstedentocht opgeven. "Ik was zeker van mijn besluit." Van der Werf is een van de 39 ultralopers die de uitdaging aan zijn gegaan. Negentien van de deelnemers haalden de finish, twintig niet. "Ik had nog nooit zo'n afstand gelopen. Ik had 210 kilometer gelopen, dan is het ook genoeg geweest."