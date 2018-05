Thewis Hobma wint fierljeppen It Heidenskip

Thewis Hobma uit Harlingen heeft zaterdagavond voor de derde keer dit seizoen een fierljepwedstrijd gewonnen. De klassementsleider was bij de wedstrijd voor senioren in It Heidenskip oppermachtig met een sprong van 19.91 meter. De tweede plaats was voor Hannes Scherjon uit Noardburgum met een sprong van 19.51 meter. Derde werd Nard Brandsma uit Warkum met 19.22 meter.