Nyck de Vries blijft puntloos in F2 Monaco

Autocoureur Nyck de Vries heeft zaterdag geen punten gepakt in de sprintrace van de Formule 2. De 23-jarige Uitwellingergaaster startte achteraan, maar zijn bolide weigerde dienst en hij kwam geen meter vooruit. Nadat zijn team de auto toch aan de praat kreeg, begon De Vries aan een grote inhaalrace. Hij reed vanuit de achterhoede nog naar de negende plaats in een race vol met crashes, aanrijdingen en safetycar-situaties. De Vries bleef door de negende plaats alleen wel net buiten de punten. Vrijdag viel De Vries uit na een botsing, terwijl hij in de kwalificaties zeer snel was.