Partuur Nelie Steenstra wint Gouden Wilhelminapartij Menaam

In de hoofdklasse vrije formatie voor vrouwen is zondag de Gouden Wilhelminapartij in Menaam gewonnen door het partuur van Nelie Steenstra. Samen met Harmke Siegersma en Margriet Bakker, was Steenstra in de finale met 5-4 6-2 te sterk voor het partuur van Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra. De kleine premie was voor het partuur van Marije van der Meer.

Harmke Siegersma werd uitgeroepen tot koningin in Menaam.