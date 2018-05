Iepen UP vlog: Hoe verveel ik mij in de digitale wereld?

Anne van der Aar uit Dokkum vraagt zich in deze tweede vlog af wat social media en het altijd online zijn met haar doet. Wat doet het met gedrag en vriendschappen? Kan ze zich nog wel vervelen, of is ze verslaafd aan social media, internet, netflix en al die andere zaken?

Lukt het Anne om een betere balans te vinden tussen haar off- en onlineleven? Ze gaat op zoek naar tips om zich te vervelen. Hoe kom je daarvoor in de goede 'mindset'?