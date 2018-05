Korfballers LDODK en SCO verliezen

De korfballers van LDODK hebben zaterdag in de Ereklasse A op bezoek bij KCC in Capelle aan de IJssel verloren. Het werd 21-18 voor de thuisploeg. Door het verlies is de kans klein dat de Gorredijksters de halve finales halen van de veldcompetitie.

SCO heeft in de Hoofdklasse A verloren van Oost-Arnhem. De ploeg uit Oldeholtpade ging op eigen veld met 19-23 onderuit. De ploegen waren lange tijd aan elkaar gewaagd. Op 14-14 sloeg Oost-Arnhem een klein gaatje en wist die voorsprong daarna vast te houden. SCO blijft ondanks het verlies op de derde plaats staan in de Hoofdklasse A.