De Samenloop voor Hoop in Eastermar heeft in totaal een bedrag van 70.000 euro opgebracht. Dat heeft de organisatie zaterdagmiddag bekendgemaakt. Bij de actie werd er 24 uren in estafettevorm gewandeld voor het goede doel, het KWF Kankerfonds.

Er deden zeventien teams mee aan de Samenloop. Kinderen wandelden zaterdagmiddag 24 minuten lang en dat leverde 1.635 euro op. De Samenloop voor Hoop wordt de komende tijd ook nog in Franeker, Ameland en Drachten georganiseerd.