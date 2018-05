Harkemase Boys verliest laatste competitiewedstrijd

Harkemase Boys heeft het seizoen afgesloten met een verlies. In de laatste competiewedstrijd pp sportpark De Bosk was ASWH met 2-1 te sterk voor de Harkiten. Voor Harkemase Boys stond er niets meer op het spel in deze laatste wedstrijd. De ploeg van trainer Henk Herder was er al zeker van dat het volgend jaar opnieuw uitkomt in de derde divisie.

ASWH kwam na dertig minuten spelen op voorsprong door een goal van Kyle Doesburg. Net voor rust zorgde Jorco van Hezel voor de gelijkmaker voor Harkemase Boys. In de tweede helft maakte Kyle Doesburg zijn tweede van de middag voor ASWH. Die achterstand konden de Harkiten niet meer goedmaken.