Lijfsbehoud voor ONS Sneek in derde divisie

De voetballers van ONS Sneek spelen ook volgend jaar in de derde divisie. De ploeg van trainer Chris de Wagt moest zaterdagmiddag op bezoek bij Jong FC Groningen winnen, of hopen dat concurrent Capelle niet won van Spijkenisse. Hoewel Sneek met 1-0 onderuit ging in Groningen, verloor Capelle ook. En dus is ONS na een spannende slotdag zeker van lijfsbehoud in de derde divisie.

Sneek kwam in de eerste helft op achterstand. David Brown scoorde de 1-0 voor Jong FC Groningen en beide ploegen gingen met die stand de rust in. In de tweede helft gingen de Snekers op zoek naar de gelijkmaker. Ale de Boer was dichtbij de 1-1, maar zijn inzet belandde op de paal, zodat uiteindelijk met 1-0 werd verloren.

Het was de laatste wedstrijd van trainer Chris de Wagt, die overstapt naar SC Heerenveen. Paul Raveneaux is volgend seizoen de nieuwe trainer van ONS.