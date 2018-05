Facebook: "Redbadtrailer is beledigend voor christenen"

Redbad is te controversieel voor Facebook. De social media gigant wil dat de trailer van de nieuwe film van hun website wordt gehaald. Dat schrijft nu.nl op basis van een gesprek met producent Klaas de Jong.

De trailer over de Friese vrijheidsstrijder zou volgens Facebook beledigend zijn voor grote bevolkingsgroepen. De film vertelt het verhaal van de Friese held Redbad die in de vroege middeleeuwen, met behulp van Vikingen, vocht tegen de christenen en hun geloof. "Vanuit ons Nederlandse perspectief is het verzet tegen het Christendom geen groot issue", vertelt De Jong aan Nu.nl. "Maar in de rest van de wereld is dat blijkbaar nog wel een enorm ding. Ik viel echt van mijn stoel: het is bizar dat Amerikanen nu willen gaan bepalen wat voor Nederlanders aanstootgevend moet zijn."

De Jong zegt dat hij de trailer niet zal aanpassen of verwijderen. De rechten voor de film zijn al verkocht aan meerdere landen, waaronder de VS. Redbad is hier vanaf eind juni in de bioscopen te zien. Delen van de film zijn in Fryslân opgenomen en een groot aantal Friezen doet als figurant mee aan de film.