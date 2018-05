Lifeguards op Waddeneilanden ook op de waterscooter

De lifeguards van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op de Waddeneilanen hebben vijf nieuwe reddingswaterscooters gekregen. Met deze waterscooters kunnen ze de zwemmers beter helpen, als zij in de problemen komen.

Vaak in actie

De lifeguards op de Waddeneilanden zijn seizoenswerkers die met name in de vakantiemaanden actief zijn op de stranden en in het water. Vorig jaar nog moesten ze zo'n duizend keer in actie komen om iemand te helpen. In zestien gevallen moest iemand uit het water worden gered.

De nieuwe waterscooters kunnen een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur halen, en ze zijn speciaal aangepast zodat ze makkelijk in de branding kunnen varen. De scooters zijn een cadeau van het Dorus Rijkers Fonds, dat veel projecten van de KNRM steunt, en van het Van Zadelhoff Fonds.