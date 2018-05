Leeuwarden zak twee plekken op de Misdaadmeter

Leeuwarden is twee plekken gezakt op de Misdaadmeter 2017 van het Algemeen Dagblad. De gemeente staat op een 28ste plaats, terwijl dat een jaar eerder nog plaats 26 was. De lagere notering komt omdat het aantal misdrijven in Leeuwarden over het algemeen naar beneden is gegaan. Alleen het aantal overvallen is toegenomen. Leeuwarden hoort volgens de krant nog wel bij de onveiligste gemeenten van Nederland.

De gemeenten Terschelling, Harlingen, Smallingerland, Heerenveen en Ooststellingwerf staan in het midden van de ranglijst. Ferwerderadeel staat van alle Friese gemeenten op de laagste plaats.

Het is voor de 17e keer dat de krant met een Misdaadmeter komt. Het AD baseert zich hierbij op gegevens van de politie. Gemeenten met minder dan 4000 inwoners zijn in dit onderzoek niet meegenomen.