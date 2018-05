Mooi weer bij Turfrace: extra kilometers maken

Liefhebbers van klassieke schepen kunnen deze dagen hun hart ophalen bij de Turfrace. Heel wat Friese Skûtsjes, snikken en pramen zijn namelijk in wedstrijdvorm onderweg van de Veenhoop naar Leeuwarden. Vrijdag was de eerste etappe, van de Veenhoop naar Drachten, en zaterdag staat het tweede deel, van Drachten naar Leeuwarden, op het programma.

Normaliter loopt de Turfrace alleen maar door Smallingerland, maar dat ligt dit jaar dus anders. Haiko van der Werff van de organisatie: "Dit is de derde editie, en het is een speciale editie omdat dit het jaar van culturele hoofdstad is." Eigenlijk zou de race pas volgend jaar worden gehouden, maar op verzoek van de gemeente is er toch besloten om in dit speciale jaar een wedstrijd op poten te zetten.

Er zijn deze editie ook nog eens veel meer deelnemers dan bij de vorige twee jaargangen. "Vorig jaar hadden we zo'n veertien deelnemers, en nu zijn het er 27."

Extra kilometers

De eerste dag was pittig, maar prachtig, zo vertelt de organisatie. Op de tweede dag, zaterdag, lijkt het allemaal wat makkelijker te worden: de wind komt uit de goede richting, en heeft een goede kracht, waardoor de organisatie heeft besloten de route wat om te leggen. Hierdoor wordt er nu een extra slag op de Wijde Ee gemaakt.