Oud-Burgemeester Leeuwarden mogelijk nieuwe voorman 50PLUS

De voormalig burgemeester van Leeuwarden Geert Dales heeft zaterdag een grote kans om het voorzitterschap van de partij 50PLUS binnen te slepen. Dales is een van de twee kandidaten voor de functie, en heeft de voorkeur van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. De nieuwe voorzitter is nodig, omdat Jan Zoetelief die functie eerder deze week neerlegde. Dat deed hij nadat de andere bestuursleden opstapten omdat ze het niet eens waren met zijn functioneren. Geert Dales was eerder lid van de VVD.