Jongfryske Mienskip steunt aangeklaagde A7-blokkeerders

De Jongfryske Mienskip spreekt zich uit voor 'morele steun' aan de A7-blokkeerders die binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.

Grote meerderheid

Op de algemene ledenbijeenkomst van de Jongfryske Mienskip in Heerenveen sprak een grote meerderheid van de leden zich uit voor solidariteitsacties met de dertig mensen die zich in juni voor de rechter moeten verantwoorden voor de illegale blokkade van de A7. De snelwegblokkeerders wilden met die actie voorkomen dat actievoerders uit de Randstad in Dokkum zouden gaan demonstreren tegen Zwarte Piet.

'Culturele autonomie'

De Jongfryske Mienskip streeft naar 'culturele autonomie' en heeft de indruk dat de snelwegblokkeerders wel heel hard worden aangepakt door justitie. Bestuurslid Sjoerd Groenhof van de Jongfryske Mienskip vindt dan ook dat er alle aanleiding is voor morele steun met de snelwegblokkeerders.

Eerste maatschappelijke organisatie

De Jongfryske Mienskip is volgens woordvoerder Jenny Douwes van de snelwegblokkeerders de eerste maatschappelijke organisatie in Fryslân die mensen die voor moeten komen steunen. Douwes is dan ook erg blij met die steun.