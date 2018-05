Drachtster Boys verliest zaalfinale om landskampioenschap

De zaalvoetbaldames van Drachtster Boys hebben hun nationale titel niet kunnen prolongeren. In de beslissende derde finalewedstrijd was Pernis na verlenging met 1-2 te sterk. En dus is het precies andersom dan vorig jaar: toen wonnen de Drachtsters van Pernis in de finale.

Voorsprong Pernis

In Drachten zorgde Jennifer Oliveira vroeg in de wedstrijd voor de openingstreffer voor Pernis. Op aangeven van Felicia Sedighi maakte zij de 0-1.

Gelijkmaker Meijer

Daarna kregen de Drachtsters genoeg kansen op de gelijkmaker. Het duurde echter even voordat die viel, want kansen voor Esther van Toledo, Lotte Donath, Tjitske Sikma, Jessie Prijs en Esra van der Heide leverden geen doelpunt op. Maar nog voor rust zette Marian Meijer met een hard schot toch de 1-1 op het scorebord.

In een erg spannende tweede helft leek Drachtster Boys aan het begin wat sterker. Maar later nam Pernis steeds meer het initiatief. Drachtster Boys-doelvrouw Anna Reitsma zorgde er met meerdere reddingen voor dat het 1-1 bleef.

Weer Oliveira

Daarom viel de beslissing pas in de verlenging. Daarin moesten de Drachtsters toch buigen. Oliveira, die de 0-1 ook al had gemaakt, zette Pernis opnieuw op voorsprong. Dat gaven de Zuid-Hollanders niet meer uit handen.