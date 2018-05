Op de Folgersteloane in Drachtstercompagnie is vrijdagavond een busje tegen een boom gebotst. Het gaat om een bestelbusje van supermarkt Jumbo. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder van het busje zou zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond.

De bus zelf heeft wel veel schade overgehouden aan de botsing. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar het ongeluk.