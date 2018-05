Ontploffingsgevaar: Potvisfontein Harlingen even inactief

De nieuwe potvisfontein in de haven van Harlingen doet het even niet. Vorige week vrijdag is de fontein feestelijk onthuld, evenals de andere fonteinen van het 11Fountains-project. De Harlinger potvis is echter maar anderhalve dag actief geweest.

"Je zal het beleven dat die potvis ontploft"

Dat is omdat het computersysteem, dat ervoor zorgt dat de fontein spuit, nog niet werkt. Bram Visser, die de fontein bouwde, gaf in Weistra op Wei uitleg: "Er zit een computer achter met allemaal toeters en bellen. Maar we waren er bang voor dat als er een slang zou knappen, en we kunnen dat niet controleren, dat dan die potvis opblaast. Dus veiligheid boven alles. Je zal het beleven dat die potvis ontploft. Iedereen lacht me uit, maar dat wil je niet meemaken!"

Handwerk

Omdat het systeem nog niet goed werkt, moest de fontein met de hand worden aangezet. Maar na anderhalve dag was de jongen die dat moest doen er klaar mee.

Zaterdag wordt het computersysteem opnieuw opgestart. De verwachting is dat de fontein het dan doet.

Echte potvis?

Vorige week was er zelfs een Duits echtpaar dat naar de gemeente Harlingen belde. De twee dachten dat er een échte potvis in de haven lag.