FNV: Personeel Vion hoeft zich geen zorgen te maken

Personeel van slachterij Vion in Leeuwarden hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst, nu de slachterij vrijdag tijdelijk is gesloten. Dat zegt bestuurder John Klijn van de vakbond FNV.

De fabriek van Vion ging in februari van start, maar heeft te maken met aanloopproblemen. Het bedrijf zal er na deze tegenslag echter niet zomaar mee stoppen: "Deze slachterij is met de laatste technieken neergezet. Vion heeft er al bijna twintig miljoen euro in gestopt, dus die gaan de rest van het jaar niet gebruiken om het gebouw te slopen", zegt Klijn. "Vion is ook geen kleintje. Dat is een van de grootste vleesverwerkers van Europa, die weten heus wel wat ze doen."