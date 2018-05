Multifunctionele accommodatie in Lippenhuizen geopend

25 jaar lang werd er over gesproken, maar vrijdag was het eindelijk zover: de multifunctionele accommodatie (MFA) in Lippenhuizen is officieel geopend.

MFA It Kobunderhûs biedt onderdak aan dorpshuis De Mande, openbare basisschool De Flecht, de peuterspeelplaats en voetbalvereniging Thor. Het dorp heeft zelf drie ton bijgedragen en met vrijwilligers veel werk verzet om binnen het budget te blijven.

De naam It Kobunderhûs verwijst naar de plaatsnaam Kobunderhuizen, die eerder wel gebruikt is voor Lippenhuizen.