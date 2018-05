Voorlezen Fries Handwoordenboek in Akademytuin gestart

In de tuin van de Fryske Akademy is vrijdagmiddag een begin gemaakt met het voorlezen van het Fries Handwoordenboek. De eerste vijftien woorden werden voorgelezen door taalambassadeur Tineke Leijten van Stichting Lezen en Schrijven. Voor Tineke Leijten, een echte Liwwadder, was het de eerste keer dat ze zich waagde aan het lezen in het Fries. Voorlezen in het openbaar is voor Leijten helemaal een avontuur, want vijf jaar geleden kon ze helemaal nog niet lezen. Vandaag de dag zet ze zich in om mensen die niet goed kunnen lezen te helpen.

Blokken van een kwartier

Het doel is dat de komende maanden vrijwilligers in blokken van een kwartier stukjes van het woordenboek voorlezen. Alle voorleessessies worden opgenomen, zodat op 21 september een gesproken versie van het Fries Handwoordenboek beschikbaar is. Dichter Arjan Hut nam na Leijten het eerste kwartier voor zijn rekening. Het voorlezen gaat zaterdag verder. Vrijwilligers kunnen zich melden in de tuin van de Fryske Akademy. Voorlezers kunnen zich ook laten sponsoren; de opbrengst daarvan gaat naar Stichting Lezen en Schrijven.

Zomeractiviteiten van de Fryske Aktiviteiten

Het voorlezen van het handwoordenboek is een van de eerste activiteiten die de Akademy dit voorjaar en zomer organiseert in het kader van Lân fan Taal. De komende maanden volgen nog verscheidene andere activiteiten, zoals het Grut Frysk Diktee bij de Oldehove, lezingen over dierentaal en de literaire stadswandeling 'De Wuttelhaven del'.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website van de Fryske Akademy.