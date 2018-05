Cambuur haalt verdediger Van Koesveld van Heerenveen

Verdediger Robert van Koesveld maakt de overstap van Sportclub Heerenveen naar Sportclub Cambuur. De 23-jarige linksback tekent een contract voor één seizoen bij de Leeuwarders.

Van Koesveld maakte in het seizoen 2014/2015 bij Jong Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal. Daarna ging hij naar Heerenveen, maar daar kwam hij nooit aan spelen toe. Wel werd hij verhuurd aan Helmond, waar hij de laatste twee jaar basisspeler was.

"Robert zou je een moderne verdediger mogen noemen", zegt technisch manager Foeke Booy op de website van de Leeuwarders. "Hij is in de eerste plaats goed in verdedigend opzicht, maar ook aan de bal heeft hij kwaliteiten."

Donderdag maakte Cambuur al de komst van Julian Calor bekend. Die middenvelder komt over van Jong Vitesse.