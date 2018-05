Mei verbreekt opnieuw weerrecords, wat zijn de gevolgen?

De maand mei 2018 gaat opnieuw weerrecords verbreken. Nu staat de maand nog op nummer 2, maar het weekend en ook daarna blijft de warmte regeren.

10 graden warmer

Het lijkt al bijna gewoon, maar dat is het niet. Weerman Piet Paulusma ziet de trend van de afgelopen jaren steeds meer naar extremen gaan. Qua warmte, maar ook qua extreme regenval en buien die daarmee zijn verbonden. Of de zomerwarmte blijft, is nog niet te zeggen. Dat de maand mei in doorsnee 10 graden warmer was dan gewoon, is wel een feit.

Topmaand voor openluchtzwembaden

En dat heeft zo z'n gevolgen. Positieve en negatieve. Voor openluchtzwembaden was het een topmaand. Mounewetter in Witmarsum verwelkomde vorige week al de tienduizendste bezoeker. Een droomstart, noemt bedrijfsleider Joke van der Vliet deze maand. Jammer is het wel dat er niet veel openluchtzwembaden meer zijn. De vraag is of het met de klimaatveranderingen niet goed zou zijn om er toch meer van te bouwen.

Landbouwproducten hebben het zwaar

Het extreme weer is ook van invloed op de landbouw. Sommige landbouwproducten kunnen maar slecht met de klimaatverandering omgaan. Uien, wortels en bieten komen bijvoorbeeld na lange droogte en dan een flinke bui bijna niet door de aardkorst heen. Dat zorgt voor minder productie. Boeren zullen anders moeten denken en steeds beter moeten zorgen voor goede drainage van hun land. Via sloten, maar ook op andere manieren. Dat is in onze provincie nog niet eens het ergst, want we komen er relatief nog goed vanaf met de extreme buien. In het zuiden en het oosten van Nederland is het veel erger.

Volgens Piet Paulusma hebben we in Fryslân nog het meest stabiele weer van Nederland. Reden genoeg dus om vakantie hier te vieren, als het aan het weer ligt in elk geval.