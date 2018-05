'Vergaderprimeur' Friese gemeenten, provincie en waterschap

Bestuurders van gemeenten in Noordoost-Fryslân, Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân zullen voortaan commissievergaderingen houden. Tijdens die vergaderingen wisselen de partijen standpunten uit en proberen ze dichter bij elkaar te komen. De echte besluiten worden later genomen, in de eigen vergaderingen van de drie organisaties.

Het gaat eerst om een proef. Als het voldoet, wordt het met elkaar vergaderen doorgezet en treffen de bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap elkaar twee keer in het jaar. Het is voor het eerst dat dit in Nederland gebeurt.