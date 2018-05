RSG Simon Vestdijk wint niet-roken-wedstrijd

Het RSG Simon Vestdijk in Harlingen is een van de twee landelijke winnaars van de Smokefree Challenge. Dat is vrijdagmiddag op de school bekendgemaakt.

De afgelopen zes maanden hebben 58 scholen in Nederland meegedaan aan de niet-roken-wedstrijd. Leerlingen van de eerste en tweede klasse hebben met elkaar afgesproken een halfjaar niet te roken. De klassen die dit konden volhouden, hebben ook een filmpje gemaakt met de tien voordelen van niet roken. Van de 33 klassen die het konden volhouden, heeft het Simon Vestdijk dus nu de Smokefree Challenge gewonnen.

Walibi

De klas van mentor Lysanne Brattinga heeft hiermee een prijs gewonnen: een hele dag met elkaar naar Walibi Holland. Ze hadden eerder al de regionale wedstrijd gewonnen, waardoor ze met z'n allen naar de bioscoop mochten.

Het Trimbos Instituut en wethouder Harry Boon waren erbij om in de bomvolle klas de prijs uit te reiken. De kinderen waren erg blij, want tot vrijdag was de verrassing stilgehouden.

Smokefree Challenge

De Smokefree Challenge is een opdracht van het Ministerie van VWS. Alle leerlingen van de eerste en tweede klasse in het voortgezet onderwijs in Nederland konden meedoen aan de actie. In Fryslân werd de actie door GGD Fryslân georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat de meeste rokers tussen de 12 en 16 jaar oud beginnen met roken.