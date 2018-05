Anema had "geen goed gevoel" meer bij samenwerking Clafis

Er komt een eind aan de jarenlange samenwerking tussen trainer Jillert Anema, schaatser Jorrit Bergsma en sponsor Clafis. De Clafis-schaatsploeg behaalde in het verleden veel successen. In vier jaar pakte het team 153 overwinningen, zes wereldtitels en vier wereldrecords.

Voor de buitenwacht is het een grote verrassing dat Anema en veertien schaatsers breken met ingenieursbureau Clafis van directeur Bert Jonker. "Bert wilde linksaf en ik denk dat dat in het nadeel van de schaatsers zou zijn", zei Anema. "Dan komt mijn deel, het technische deel, aan de orde. Dat heb ik met Bert overlegd en toen dacht ik: dit moet ik niet doen. Toen heb ik de samenwerking opgezegd."

Eerder op de dag reageerde Jonker al op de breuk. Anema wilde niet op details ingaan, daar is het verhaal in zijn ogen te complex voor. "Het is een lang verhaal. Het gevoel van een coach moet goed zijn. Ik had er geen goed gevoel meer bij en daarom had ik er een punt achter gezet."