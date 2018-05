Harkemase Boys raakt verdediger kwijt aan FC Groningen

Kellian van der Kaap maakt de overstap van Harkemase Boys naar FC Groningen. De 19-jarige verdediger, die één seizoen op De Bosk speelde, tekent in Groningen een contract voor een jaar bij de eredivisionist.

Van der Kaap is Harkemase Boys dankbaar voor het vertrouwen dat hij kreeg. "Zij zagen het in me zitten", zegt hij. "Ik heb dit seizoen van de club veel ruimte gekregen om mij te ontwikkelen. Dat levert nu deze geweldige kans voor mij op. Een groot compliment aan Harkemase Boys dat ze me zoveel hebben geholpen."

Van der Kaap sluit volgend seizoen aan bij de selectie van Jong FC Groningen.