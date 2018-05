"Door MH17 komt de Koude Oorlog terug"

Het bewijs dat Rusland achter de MH17-ramp moet zitten, werd donderdag als "overtuigend" getypeerd. Op de Leeuwarder vrijdagsmarkt klonken evenwel nogal wat twijfels. "Wat is dat bewijs eigenlijk? En wie zegt dat dat niet is gemanipuleerd? In Irak zouden ook chemische wapens zijn, maar na de Amerikaanse inval bleek dat toch niet zo te zijn."

Maar de meeste mensen op de vrijdagsmarkt dachten wel dat Rusland hier op aan te spreken valt, al waren ze het niet eens over wat nu een passende reactie is. De één wil harde economische sancties, ook als dat onszelf zou raken. Anderen denken dat we als land te klein zijn om Rusland aan te pakken, of dat we te afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Russisch gas. "Het geld wint het altijd van de principes. Helaas..." Maar de verhoudingen zijn, hoe dan ook, flink verstoord: "Na dertig jaar is de Koude Oorlog weer helemaal terug!"