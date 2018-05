De Vries valt uit na botsing in Formule 2-race van Monaco

Autocoureur Nyck de Vries is vrijdag in de Formule 2-race op het circuit van van Monaco al vroeg uitgevallen. De Vries kwam in botsing met de Brit Alexander Albon. De 23-jarige coureur uit Uitwellingerga reed in eerste instantie nog wel door, maar moest door de opgelopen schade uiteindelijk de strijd staken.

De race werd gewonnen door Artem Markelov uit Rusland. Op de tweede plaats eindigde De Vries' teamgenoot Sean Gelael uit Indonesië. Roberto Merhi uit Spanje werd derde.

Revanche

Zaterdag krijgt De Vries de kans revanche te nemen. Dan staat in Monaco de tweede race van het weekeinde op het programma.