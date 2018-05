Vion sluit tijdelijk pas geopende slachterij in Leeuwarden

Vleesverwerker Vion Food sluit per direct zijn onlangs geopende slachterij in Leeuwarden. Volgens het bedrijf moeten er technische zaken worden aangepast, maar zijn er ook vragen over de keuringsresultaten. De slachterij in Leeuwarden verwerkt runderen. In Nederland wordt gemiddeld 1,8 procent van de karkassen afgekeurd, zegt het bedrijf, maar in Leeuwarden is dat 5 procent. Vion wil nu van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) duidelijkheid hebben over het verschil.

De fabriek in Leeuwarden werd in februari geopend, na een investering van zo'n 20 miljoen euro. Er moeten 2500 runderen per week worden verwerkt, maar dat aantal wordt mede door de problemen nog niet gehaald. Vion denkt dat de slachterij in september kan worden heropend. Wat de tijdelijke sluiting gaat kosten, kon een woordvoerster van het bedrijf nog niet zeggen. In de Leeuwarder fabriek werken ongeveer 45 mensen.