LIJST058 heeft vragen over voornemen gasloze nieuwbouw

De fractie van LIJST058 wil weten wat het voor de gemeente Leeuwarden betekent dat er vanaf 1 juli landelijk geen woningen meer met gasaansluitingen gebouwd mogen worden, zoals minister Kajsa Ollongren heeft aangekondigd.

Brancheorganisaties hebben de noodklok al geluid en nu heeft ook LIJST058 zijn zorgen uitgesproken. De partij vindt het niet verstandig om een dergelijk voornemen er in alle haast door te voeren.

Tekentafel

LIJST058 wil weten om hoeveel woningbouwplannen het in Leeuwarden gaat die nu nog op de tekentafel liggen en aangepast moeten worden. De partij vraagt zich af of mensen die in een huurwoning wonen voortaan ook meer moeten betalen.