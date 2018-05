Voor de rubriek Eksamenpraat is Omrop Fryslân op pad door de provincie. Vrijdag gingen we langs op het OSG Sevenwolden in Heerenveen. Daar werd in de eksamenhallen nog flink gezweet bij het examen scheikunde.

Voor de tijd van examens maakten de leerlingen op school veel hoogtepunten mee, zoals op werkweek gaan en vrienden maken. Natuurlijk hebben ze ook wel eens dingen gedaan die door docenten bestraft zijn. Omrop Fryslân voelde zich zo vrij om te vragen: Heb jij wel een straf gehad op school?