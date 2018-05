Clafis-directeur Jonker reageert op breuk: "Heel jammer"

Directeur Bert Jonker van ingenieursbureau Clafis vindt het jammer dat trainer Jillert Anema en zijn schaatsers met hem breken. "Het is heel jammer dat we er niet zijn uitgekomen, maar ik kan niemand dwingen", vertelt Jonker.

Anema zei vrijdag in De Telegraaf dat hij op zoek is naar een stichting die wel aan de eisen van topschaatsers zoals Jorrit Bergsma wil voldoen. Volgens Anema is het onmogelijk langer met Jonker samen te werken.

Nog eenjarig contract

Het contract van Bergsma en een aantal andere schaatsers met Clafis loopt nog een jaar door, maar Jonker zegt dat hij niemand aan zijn contract wil houden. "Als ze niet willen, dan willen ze niet. Ik wilde gewoon naar een normale situatie waar sponsoren zich als werkgevers gedragen en schaatsers al werknemers. Dat wordt moeilijk als een coach als Anema op de stoel van de werkgever gaat zitten."

Jonker heeft het afgelopen jaar 885.000 euro in het schaatsen gestoken. "Mensen vragen mij wel eens waarom. Maar het is net zo als met een meisje. Soms weet je ook niet waarom je verliefd bent geworden."