Aangehouden drugshandelaar moest al voor de rechter komen

De politie heeft dondermiddag op de Weaze in Leeuwarden een verdachte van drugshandel aangehouden. Nadat de politie informatie had gekregen over de drugshandel, zagen ze dat de verdachte twee keer drugs verkocht aan een klant. Tijdens het fouilleren vonden de agenten een paar honderd euro bij de man.

De verdachte moet vrijdag voor de rechter komen voor een vorige drugszaak. Daar moet hij zich ook meteen verantwoorden voor zijn daden van donderdag. Mogelijk legt de burgemeester hem nog een gebiedsverbod op voor de binnenstad van Leeuwarden, of voor een deel daarvan.