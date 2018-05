Epke Zonderland na twaalf jaar studeren officieel arts

Epke Zonderland mag zich voortaan officieel arts noemen. De turner uit Lemmer heeft donderdagavond na twaalf jaar studeren in Groningen zijn bul Geneeskunde gekregen. Al die jaren combineerde hij zijn studie met topsport, met als hoogtepunt de gouden medaille op de rekstok tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Superblij

De turner vindt het geweldig dat hij zijn bul heeft gehaald, zegt hij tegen de NOS. "In 2006 zat ik in de collegebanken en dacht ik: wat zou het gaaf zijn om uiteindelijk met dat papiertje naar huis te gaan. En we zijn nu twaalf jaar verder, dus het heeft wel even geduurd. Maar ik ben superblij dat het gelukt is."

Eerst nog turnen

Zonderland gaat niet meteen aan het werk als arts, want de focus ligt nog op de Spelen van 2020. Volgende week komt hij voor het eerst dit jaar weer in actie op een internationale turnwedstrijd, in Slovenië. En later dit jaar staan het EK en WK op het programma. Na deze twee grote toernooien gaat Zonderland één dag in de week aan de slag als basisarts in Heerenveen.