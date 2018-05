Warmte op Straatfestival: "Biertje en daarna een watertje"

De organisatie van het Fries Straatfestival in Leeuwarden neemt maatregelen in verband met de warmte dit weekend. Zo worden bezoekers op verschillende plekken ingesmeerd met zonnebrandcrème en zijn er meerdere waterpunten. Verder is het advies om niet teveel alcohol te drinken. "Daar zou ik zeker voor uitkijken. Ik zou zeggen: een biertje en daarna een watertje", zegt projectleider Margret Havinga. "Het weer was bij onze laatste vergadering ook topic nummer 1."

Het theaterfestival met tientallen optredens is vrijdag en zaterdag. Vanwege de drukte adviseert de organisatie om niet met de auto te komen, maar bus of trein. Er worden ongeveer 40.000 mensen verwacht.