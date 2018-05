Brandweer: gemeentelijke camping in Lemmer niet brandveilig

De gemeentelijke camping in Lemmer is niet brandveilig, blijkt uit een onderzoek door de brandweer. Die heeft de camping aan de IJsselmeerkust na het toeristenseizoen vorig jaar bekeken en verschillende gebreken geconstateerd.

Maatregelen van 200.000 euro

Zo was het slecht gesteld met de blusapparaten en met de vluchtwegen, mocht er brand uitbreken. Intussen is de gemeente De Fryske Marren, die eigenaar is van de camping aan de Plattedyk, begonnen met het nemen van maatregelen. Die kosten 200.000 euro.

240 stacaravans

Op de gemeentelijke camping staan 240 stacaravans. Het is de vraag of die allemaal kunnen blijven staan, omdat de camping sinds het begin van de jaren '70 is volgebouwd en er daardoor niet veiliger op geworden is.

Populair bij Duitsers

De camping is populair bij Duitsers: tachtig procent van de gasten komt uit Duitsland.

Binnenkort zal het college van burgemeester en wethouders praten over de brandveiligheid en de toekomst van de camping.